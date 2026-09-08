Лавров: суть переговоров с Уиткоффом и Кушнером опирается на позицию Трампа

Лавров раскрыл суть переговоров с Уиткоффом и Кушнером Лавров: суть переговоров с Уиткоффом и Кушнером опирается на позицию Трампа

Москва8 сен Вести.Сергей Лавров рассказал о сути переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве, сообщает ТАСС. По словам министра иностранных дел РФ она опирается на позицию президента США Дональда Трампа, включающую невтягивание Украины в НАТО и признание реалий на Земле.

Суть того, что обсуждалось, опирается, это я могу смело вам сказать, опирается на позицию, которую президент Трамп еще сразу по возвращении [с саммита в Анкоридже] в Овальный кабинет изложил по украинским делам сказал министр

Сергей Лавров отметил два важных пункта этой позиции. Первый — это слова Трампа о том, что следует забыть о втягивании Украины в НАТО - "вопрос закрыт и не надо его пытаться шевелить".

Второй пункт позиции Соединенных Штатов, по словам Сергея Лаврова, - это признание реалий в мире.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября после того, как Трамп проанонсировал их визит, уточнив, что они приедут с предложением по украинскому конфликту.