Лавров призвал не спекулировать о содержании переговоров с эмиссарами США

Лавров отказался обсуждать, что Уиткофф и Кушнер "привезли в Москву и Киев" Лавров призвал не спекулировать о содержании переговоров с эмиссарами США

Москва8 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не намерен заниматься спекуляциями насчет того, с какими предложениями американские эмиссары Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали в Москву, а затем направились в Киев.

Министр отметил, что в дипломатической традиции России принято публично сообщать только о тех решениях и договоренностях, о которых стороны считают необходимым рассказать.

Я не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать о том, а что же они привезли в Москву, что же господин Уиткофф и господин Кушнер потом отвезли в Киев сказал Лавров в программе "Большая игра", отвечая на вопрос американского аналитика Эндрю Наполитано

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября, где провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Затем эмиссары США посетили Киев, где встретились с украинскими властями.