Москва10 сенВести.Попытка подготовить покушение на работающих в России британских дипломатов является очередной провокацией киевского режима. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, в европейских странах должны обратить серьезное внимание на сегодняшнее заявление Федеральной службы безопасности РФ.
Что касается попыток устройства, собственно, организации провокации самых разных, это очевидно то, чем занимается киевский режим. Вот сегодняшнее сообщение от наших специальных служб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве и так далее, и тому подобноесказал Песков
Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Москве сотрудника охраны посольства Великобритании в России, собиравшего сведения для Службы безопасности Украины.
Установлено, что россиянин, действуя согласно заданиям украинского блогера Карпенко Д. Н., собирал личные данные сотрудников британской дипмиссии, в том числе адреса проживания и информацию о перемещениях. Также задержанный изучал систему безопасности посольства и проводимые в нем мероприятия.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.