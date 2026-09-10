В Кремле прокомментировали попытку покушения на британских дипломатов Песков: подготовка покушения на дипломата Британии – очередная провокация Киева

Москва10 сен Вести.Попытка подготовить покушение на работающих в России британских дипломатов является очередной провокацией киевского режима. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в европейских странах должны обратить серьезное внимание на сегодняшнее заявление Федеральной службы безопасности РФ.

Что касается попыток устройства, собственно, организации провокации самых разных, это очевидно то, чем занимается киевский режим​​​. Вот сегодняшнее сообщение от наших специальных служб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве и так далее, и тому подобное сказал Песков

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Москве сотрудника охраны посольства Великобритании в России, собиравшего сведения для Службы безопасности Украины.

Установлено, что россиянин, действуя согласно заданиям украинского блогера Карпенко Д. Н., собирал личные данные сотрудников британской дипмиссии, в том числе адреса проживания и информацию о перемещениях. Также задержанный изучал систему безопасности посольства и проводимые в нем мероприятия.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.