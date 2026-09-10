Москва10 сенВести.Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали в Москве сотрудника охраны посольства Великобритании в РФ, собиравшего сведения для Службы безопасности Украины (СБУ), по делу о государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что гражданин РФ, действуя согласно заданиям украинского блогера Карпенко Д. Н., собирал личные данные сотрудников британского диппредставительства, в том числе адреса проживания и информацию о перемещениях. Также задержанный изучал систему безопасности посольства и проводимые в нем мероприятия.
Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной деятельности разоблачен агент Службы безопасности Украины гражданин Российской Федерации, 1981 г.р., являвшийся сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании в Москвеговорится в сообщении ведомства
В ФСБ уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене. В настоящее время ведется предварительное расследование.
Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ в Крыму троих граждан, завербованных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины через популярный сайт знакомств. Фигуранты передавали координаты военных объектов и нефтебаз.