В Госдуме предупредили британских дипломатов о провокациях со стороны Украины Депутат Луговой: спецслужбы Украины намерены втянуть Британию в войну с РФ

Москва10 сен Вести.Великобритании следует ожидать различного рода провокаций со стороны украинских спецслужб в отношении собственных дипломатов на территории России. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил депутат Государственной думы РФ Андрей Луговой.

Подобного рода провокации необходимы киевскому режиму, чтобы попытаться втянуть Британию в открытое противостояние с Россией, считает парламентарий.

Наивно полагать британцам, что террористический режим будет действовать по их указаниям. Они теперь беспокоятся о собственной шкуре… Для этого надо еще в эту орбиту военную ввести и другие страны, в том числе Великобританию. Украинские спецслужбы – большие мастера на различного рода провокации, поэтому надо было ожидать… подготовку какой-либо провокации не против нас, а против Британии… на территории Москвы сказал Луговой

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали в Москве сотрудника охраны посольства Великобритании в РФ, который собирал сведения для Службы безопасности Украины (СБУ). Также в ФСБ сообщили, что Украина собиралась устроить теракт против посла Великобритании в Москве, а затем обвинить в нападении Россию.