ФСБ: киевский режим готов к диверсиям против союзников ради самосохранения

ФСБ обратила внимание Лондона на готовность Киева к терактам ради самосохранения ФСБ: киевский режим готов к диверсиям против союзников ради самосохранения

Москва10 сен Вести.ФСБ России обратила внимание Великобритании на готовность киевского режима совершать диверсии ради собственного выживания. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Ведомство задержало россиянина, который в интересах Службы безопасности Украины собирал данные о сотрудниках британского посольства в Москве.

ФСБ России обращает внимание Великобритании и других спонсоров режима Зеленского на то, что ради самосохранения киевские власти готовы совершать диверсии и акты терроризма даже против своих стратегических союзников говорится в сообщении ФСБ

По данным российской службы, собранные сведения намеревались использовать для подготовки терактов против дипломатов Великобритании и, как следствия, вовлечения Лондона в конфликт с Москвой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему жаль Великобританию. Свои чувства он объяснил нерадостным концом для киевского режима.