Лавров заявил, что ему жаль Британию

Лавров объяснил, почему ему жаль Британию Лавров заявил, что ему жаль Британию

Москва8 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему жаль Великобританию. Об этом глава МИД РФ сказал в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Дипломат напомнил, что британский премьер-министр Эндрю Бернем ранее заявил, что Лондон будет с Киевом до конца.

Мне жаль Британию... Поскольку конец Украины не радостен, мне жаль Британию сказал Лавров

Ранее глава МИД РФ заявил, что Британия еще со времен царя Ивана Грозного постоянно пыталась сделать какие-то гадости России.