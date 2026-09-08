Москва8 сенВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему жаль Великобританию. Об этом глава МИД РФ сказал в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".
Дипломат напомнил, что британский премьер-министр Эндрю Бернем ранее заявил, что Лондон будет с Киевом до конца.
Мне жаль Британию... Поскольку конец Украины не радостен, мне жаль Британиюсказал Лавров
Ранее глава МИД РФ заявил, что Британия еще со времен царя Ивана Грозного постоянно пыталась сделать какие-то гадости России.