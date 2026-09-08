Москва8 сен Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" признался, что считает себя ленивым человеком.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что является самым сложным в работе министра иностранных дел.

Не знаю. Если об этом думать: что самое сложное в работе, например, учителя? Может быть, встать на работу? У меня самое сложное... Я ленивый человек. Поэтому, когда вижу огромную кипу документов на столе, я хочу как можно скорее ее "перелопатить". И вот, наверное, самое сложное – видеть эту кипу необработанной рассказал Лавров

Между тем, ранее глава МИД РФ поделился мнением, каким должен быть профессионал, представляющий свою страну за рубежом. По его словам, дипломат должен обладать чувством юмора.

Кроме того, он также признался, что смутить его возможно, однако никто из окружающих не заметит этого.