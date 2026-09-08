Лавров рассказал, что может позволить себе выключать телефон

Лавров рассказал, выключает ли свой телефон Лавров рассказал, что может позволить себе выключать телефон

Москва8 сен Вести.Министру иностранных дел России нет нужды постоянно держать мобильный телефон включенным. Если случится что-то действительно серьезное, его найдут и сообщат. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Дипломата спросили, может ли он себе позволить отключить телефон.

Бывает. Просто звук выключаешь, и нет телефона. Берешь его только когда тебе нужно кому-то позвонить или что-то посмотреть пояснил Лавров

Ранее дипломат похвастался отменным здоровьем. Он рассказал, что несмотря на сложный график и большое количество перелетов, не испытывает проблем со сном.