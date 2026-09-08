Москва8 сенВести.Министру иностранных дел России нет нужды постоянно держать мобильный телефон включенным. Если случится что-то действительно серьезное, его найдут и сообщат. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".
Дипломата спросили, может ли он себе позволить отключить телефон.
Бывает. Просто звук выключаешь, и нет телефона. Берешь его только когда тебе нужно кому-то позвонить или что-то посмотретьпояснил Лавров
Ранее дипломат похвастался отменным здоровьем. Он рассказал, что несмотря на сложный график и большое количество перелетов, не испытывает проблем со сном.