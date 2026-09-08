Лавров признался, что ему "заходит" работа

Лавров рассказал, как не выгореть на работе Лавров признался, что ему "заходит" работа

Москва8 сен Вести.Работа должна "заходить", чтобы не выгореть на ней. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Министр также признался, что ему "заходит" работа.

Надо, чтобы работа заходила сказал глава МИД

Лавров также добавил, что его не утомляет профессиональная деятельность.

А как может утомить? Ты сидишь, читаешь книжку, тебя везет самолет или поезд. Когда ты в Москве, в рабочем режиме, очень редко выпадает возможность почитать. Постоянно читаю новости отметил он

Ранее заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга UNITY Болеслав Каленский рассказал ИС "Вести", что чувство раздражения от базовых задач и постоянная усталость могут быть первыми признаками профессионального выгорания.