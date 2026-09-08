Москва8 сенВести.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что он и президент России Владимир Путин являются членами одной команды. Об этом министр рассказал в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".
Лавров отметил, что они занимаются работой, в которой каждый доверяет друг другу и старается поддерживать.
Вы знаете, мы члены команды. Мы люди, которые делают одно дело, которым доверяет наш народ. И это ко многому обязываетзаявил глава МИД
Ранее он подчеркнул, что считает по-настоящему сильными заявления российского лидера и слова бойцов ВС РФ, которые находятся на фронте.