Лавров: все происходит на фронте реальном, а не дипломатическом

Лавров заявил, что на дипломатическом фронте ничего не происходит Лавров: все происходит на фронте реальном, а не дипломатическом

Москва8 сен Вести.Ничего не происходит на дипломатическом фронте в то время, как на фронте реальном российские бойцы последовательно продвигаются к намеченным рубежам. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Так министр ответил на вопрос о том, происходит ли сейчас что-то "за закрытыми дверями в поисках мира".

На дипломатическом фронте не происходит ничего. Происходит все на фронте реальном, где идет последовательное, неуклонное продвижение наших войск к намеченным рубежам заявил Лавров

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ не исключает возобновления трехсторонних переговоров по вопросу украинского урегулирования.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва готова к контактам по Украине и никогда не отказывалась от них, однако дело не только в словах, но и в выполнении договоренностей. По ее словам, Россия ни разу никого не подводила.