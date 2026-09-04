Захарова заявила о готовности Москвы к контактам по Украине Захарова: Россия готова к контактам по Украине, но важно выполнение соглашений

Москва4 сен Вести.Россия готова к контактам по Украине и никогда не отказывалась от них, однако дело не только в словах, но и в выполнении договоренностей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с "Известиями".

Российская сторона ни разу никого не подводила, подчеркнула Захарова.

Мы говорим о том, что готовы к будущим контактам. Есть только маленький нюанс. Дело не только в словах, а дело в конкретной реализации того, о чем договаривались приводят "Известия" слова Захаровой

Президент Владимир Путин накануне заявил, что шансы на урегулирование украинского конфликта есть, и подчеркнул, что контакты с украинской стороной идут, прежде всего, по линии спецслужб.