Москва4 сенВести.Россия готова к контактам по Украине и никогда не отказывалась от них, однако дело не только в словах, но и в выполнении договоренностей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с "Известиями".
Российская сторона ни разу никого не подводила, подчеркнула Захарова.
Мы говорим о том, что готовы к будущим контактам. Есть только маленький нюанс. Дело не только в словах, а дело в конкретной реализации того, о чем договаривалисьприводят "Известия" слова Захаровой
Президент Владимир Путин накануне заявил, что шансы на урегулирование украинского конфликта есть, и подчеркнул, что контакты с украинской стороной идут, прежде всего, по линии спецслужб.