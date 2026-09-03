Путин об урегулировании украинского конфликта: шансы есть Путин: шансы на урегулирование украинского конфликта есть

Москва3 сен Вести.Шансы на урегулирование украинского конфликта есть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического конфликта (ВЭФ).

Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть сказал он

Президент РФ уточнил, что договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны, по его словам, готовы поддержать и помочь. Глава государства также поблагодарил всех, кто пытается внести свой вклад в решение данного вопроса.

По словам Путина, захваты гражданских торговых судов, удары по ним, а также угрозы атак на гражданские воздушные судна являются государственным терроризмом и осложняют возможности проведения двусторонних переговоров.