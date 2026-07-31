Бут: Путин рассчитывает на готовность части западных элит к переговорам

Бут заявил о надежде Путина на здравомыслие части западных элит Бут: Путин рассчитывает на готовность части западных элит к переговорам

Москва31 июл Вести.Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на Западе сохранилась часть элит, готовых к рациональному подходу и переговорам по украинскому конфликту. Об этом в интервью RT заявил предприниматель Виктор Бут.

По его словам, российский лидер исходит из того, что среди представителей западных стран остаются силы, которые не заинтересованы в дальнейшем ухудшении ситуации, потере своих капиталов и последствиях для собственных государств.

Пока не будет слишком поздно сказал Бут

Как пояснил предприниматель, Путин надеется, что представители европейских столиц придут к переговорам по украинскому конфликту.

В свою очередь ведущий RT Рик Санчес отметил, что Путин, по его мнению, "демонстрирует колоссальную сдержанность".