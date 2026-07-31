Москва31 июлВести.Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на Западе сохранилась часть элит, готовых к рациональному подходу и переговорам по украинскому конфликту. Об этом в интервью RT заявил предприниматель Виктор Бут.
По его словам, российский лидер исходит из того, что среди представителей западных стран остаются силы, которые не заинтересованы в дальнейшем ухудшении ситуации, потере своих капиталов и последствиях для собственных государств.
Пока не будет слишком поздносказал Бут
Как пояснил предприниматель, Путин надеется, что представители европейских столиц придут к переговорам по украинскому конфликту.
В свою очередь ведущий RT Рик Санчес отметил, что Путин, по его мнению, "демонстрирует колоссальную сдержанность".