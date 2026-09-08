Москва8 сенВести.Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что следит за новостями через социальные сети. Такое заявление он сделал в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".
Я смотрю новости в социальных сетях, поскольку они быстрее приходят, чем по телевизору или чем на бумаге распечатки тебе приносятрассказал Лавров
Между тем, он сообщил, что постоянно носит с собой Устав ООН.
При этом, по его словам, он также "носит заметки об Анкоридже около сердца", подчеркнув значимость договоренностей, обсуждавшихся президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе саммита на Аляске в прошлом году.