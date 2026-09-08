Лавров признался, что следит за новостями в соцсетях

Лавров рассказал, что читает новости в соцсетях Лавров признался, что следит за новостями в соцсетях

Москва8 сен Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что следит за новостями через социальные сети. Такое заявление он сделал в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Я смотрю новости в социальных сетях, поскольку они быстрее приходят, чем по телевизору или чем на бумаге распечатки тебе приносят рассказал Лавров

Между тем, он сообщил, что постоянно носит с собой Устав ООН.

При этом, по его словам, он также "носит заметки об Анкоридже около сердца", подчеркнув значимость договоренностей, обсуждавшихся президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе саммита на Аляске в прошлом году.