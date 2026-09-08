Лавров объяснил, почему надел свитер "СССР" перед переговорами в Анкоридже Лавров рассказал, почему надел свитер "СССР" перед переговорами на Аляске

Москва8 сен Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" рассказал, почему надел свитер "СССР" перед саммитом РФ - США в Анкоридже.

Он пояснил, что свитер - подарок его товарища, а потому он носит его с удовольствием, когда для этого есть повод.

С удовольствием его надел и вышел в нем на Аляске, потому что с американцами, в том числе с выходцами из этого американского штата, нас связывает, среди прочего, и общая память о Второй мировой войне. Не вижу в этом ничего зазорного. Мне уже задавали эти вопросы. Я родился в Советском Союзе. Если Олег Михайлович Газманов поет эти слова, то почему я не могу эти же слова демонстрировать на своем теле? сказал Лавров

Ранее Лавров отметил, что атрибутика СССР вновь становится популярной не только у тех, кто застал Советский Союз, но и у тех, кто никогда в нем не жил. Дипломат объяснил это тем, что люди чувствуют сопричастность к тому, как их предки в тяжелейших условиях поднимали страну.