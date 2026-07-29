Лавров рассказал, почему на Аляске надел свитер с надписью "СССР"

Лавров раскрыл, почему на Аляске надел свитер с надписью "СССР" Лавров рассказал, почему на Аляске надел свитер с надписью "СССР"

Москва29 июл Вести.Сейчас идет очередная волна увлеченности СССР. Свитер с такой атрибутикой дает чувство сопричастности. Об этом рассказал Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.

Свитер с надписью "СССР" дипломат надел во время посещения Анкориджа в рамках саммита США и России в 2025 году.

После Аляски, где я в свитере СССР появился, звонили моим помощникам, благодарили, говорили, что готовы навязать этих свитеров для моих друзей поделился Лавров

Он уточнил, что атрибутика СССР обретает новую волну популярности. Ее надевают даже те, кто не жил в Советском Союзе, а лишь знает о той эпохе из рассказов родственников.

Народ не просто хочет хорошей сытой жизни, это чувство причастности к тому, что твои предки делали в тяжелейших условиях: поднимали эту страну, вытаскивали ее из нищеты, создавали условия для того, чтобы сосуществовали сотни языков уточнил Лавров

Министр пояснил, что речь не идет об идее возрождения СССР. Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина: "Тот, кто хочет возродить Советский Союз, у того нет головы".