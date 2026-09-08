Лавров выразил надежду, что вскоре сможет вернуться к игре в футбол

Лавров признался, что сейчас не играет в футбол "по объективным причинам" Лавров выразил надежду, что вскоре сможет вернуться к игре в футбол

Москва8 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров играл до недавнего времени в футбол, однако сейчас взял перерыв. Об этом он рассказал в интервью для интернет-проекта "Сама Меньшова".

Дипломат в разговоре признался, что носит мерч футбольного клуба "Спартак" – у него есть свитер и тренировочные костюмы.

Надеваю. До недавнего времени активно играл в футбол, сейчас небольшой перерыв по объективным причинам сказал он

Лавров также выразил надежду, что вскоре сможет вернуться к спорту.

Ранее российский министр с юмором вспомнил лучшие времена "Спартака", отметив, что болеет за клуб с детства. Чемпионство "Спартака" Лавров в шутку назвал главной победой в своей жизни.