Москва8 сенВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров играл до недавнего времени в футбол, однако сейчас взял перерыв. Об этом он рассказал в интервью для интернет-проекта "Сама Меньшова".
Дипломат в разговоре признался, что носит мерч футбольного клуба "Спартак" – у него есть свитер и тренировочные костюмы.
Надеваю. До недавнего времени активно играл в футбол, сейчас небольшой перерыв по объективным причинамсказал он
Лавров также выразил надежду, что вскоре сможет вернуться к спорту.
Ранее российский министр с юмором вспомнил лучшие времена "Спартака", отметив, что болеет за клуб с детства. Чемпионство "Спартака" Лавров в шутку назвал главной победой в своей жизни.