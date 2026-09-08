Лавров признался, что на прошедшем ЧМ по футболу болел за Аргентину

Лавров рассказал, за кого болел на ЧМ по футболу Лавров признался, что на прошедшем ЧМ по футболу болел за Аргентину

Москва8 сен Вести.Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" признался, что болел за Аргентину на прошедшем чемпионате мира по футболу.

В то же время он отметил, что смотрел состязания "без особого энтузиазма, просто из любви к искусству".

Ты же ни за кого не болеешь, по большому счету. Просто желали аргентинцам победы, потому что Лионель Месси, видимо, проводил последний чемпионат мира. К сожалению, в финале они чуть-чуть не дотянули сказал Лавров

Ранее Лавров пошутил, что дипломатия является древнейшей профессией мира.