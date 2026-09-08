Москва8 сенВести.Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" признался, что болел за Аргентину на прошедшем чемпионате мира по футболу.
В то же время он отметил, что смотрел состязания "без особого энтузиазма, просто из любви к искусству".
Ты же ни за кого не болеешь, по большому счету. Просто желали аргентинцам победы, потому что Лионель Месси, видимо, проводил последний чемпионат мира. К сожалению, в финале они чуть-чуть не дотянулисказал Лавров
Ранее Лавров пошутил, что дипломатия является древнейшей профессией мира.