Дегтярев предсказал счет и победителя финала чемпионата мира по футболу Министр спорта Дегтярев: Аргентина выиграет в финале по пенальти

Москва17 июл Вести.Министр спорта России Михаил Дегтярев сделал прогноз на финальную встречу чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании. Об этом сообщает KP.RU.

По его мнению, судьба финала решится в серии пенальти.

Аргентина, мне кажется. Уверен. Я думаю, что выиграет по пенальти. После счета в основное и добавленное время 3:3 сказал министр

Ранее сообщалось, что большинство россиян в финале будут болеть за действующих чемпионов мира аргентинцев. Решающий матч турнира состоится 19 июля. Встреча между сборными Аргентины и Испании начнется в 22.00 по московскому времени.