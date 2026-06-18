Суперкомпьютер рассчитал возможного победителя чемпионата мира по футболу

Суперкомпьютер Opta назвал победителя ЧМ-2026 Суперкомпьютер рассчитал возможного победителя чемпионата мира по футболу

Москва18 июн Вести.Победителем чемпионата мира по футболу с вероятностью 15,73% станет сборная Франции. Этот прогноз публикует статистическая платформа Opta, опираясь на вычисления суперкомпьютера.

Ранее Opta считала главным фаворитом команду Испании, но та сыграла вничью с Кабо-Верде. А французы одержали победу над сенегальцами со счетом 3:1.

На данный момент в рейтинге Opta следом за Францией идет Англия, ее шансы на победу оцениваются в 12,33%, далее Аргентина – 12,28% и, наконец, считавшаяся фаворитом Испания – 12,08%.

Уточняется, что Англия обыграла Хорватию со счетом 4:2, а Аргентина одержала победу над Алжиром, забив три безответных мяча.

17 июня стало известно, что сборная Демократической Республики Конго впервые в своей истории смогла забить гол на чемпионате мира по футболу.