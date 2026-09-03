Лавров пошутил о древнейшей профессии мира Лавров назвал дипломатию древнейшей профессией мира

Москва3 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил, что древнейшей профессией мира является дипломатия.

Дипломатия — это о том, чтобы договориться. Это, я как уже однажды говорил, древнейшая профессия, потому что в отношении той профессии, которую принято было считать древнейшей, все равно сначала нужно было договорится сказал Лавров

Во время выступления на ВЭФ Лавров также рассказал, зачем Западу постоянно нужен враг. По словам российского министра иностранных дел, подавляющее большинство западных правительств будут снесены собственными избирателями, если искусственно созданный образ врага в лице России исчезнет.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.