Москва28 авг Вести.Обман является основной дипломатии западных стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Отвечая на вопрос о том, как долго Россия продолжит верить Западу, глава МИД напомнил, что российский народ - набожная нация, у которой много пословиц о великом терпении людей. Лавров подчеркнул, что это не наивность народного характера, а надежда на то, что "не может подлец быть совсем подлецом".

Обман - это основа дипломатии Запада. И это до сих пор так. Можем вспомнить 1999 год, когда на саммите ОБСЕ в Стамбуле было написано, что НАТО не будет расширяться. Там было написано другими словами: якобы никто не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других, и ни одна страна или организация на евроатлантическом пространстве не имеет права претендовать на доминирование. Североатлантический альянс делал все ровно наоборот сказал министр

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные политики ее обманывали, стремясь использовать Украину для достижения своих геополитических целей.