Москва8 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова", что планирует осенью 2026 года посетить матчи футбольного клуба "Спартак".

Он пояснил, что атмосфера на стадионе во время игры ни с чем не сравнится.

Больше смотрю по телевизору, потому что, несмотря на то, что атмосфера на стадионах потрясающая и ни с чем не сравнится, по телевизору смакуют моменты, показывают много повторов с разных ракурсов. На некоторые матчи планирую сходить осенью поделился Лавров

Министр иностранных дел давно является фанатом "Спартака". Ранее он в шутку заявил, что чемпионство любимого футбольного клуба стало его главной победой в жизни.