Лавров заявил, что всегда держит при себе Устав ООН

Лавров рассказал, что всегда носит с собой Устав ООН Лавров заявил, что всегда держит при себе Устав ООН

Москва17 авг Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что постоянно носит с собой Устав ООН. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о реакции Японии на поездку президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп.

Лавров прокомментировал ситуацию после того, как японская сторона в разговоре с российским послом в Токио заявила так называемый протест из-за визита Путина. Главу МИД РФ также спросили, почему спустя несколько дней после этого посол Японии в Москве не был вызван в российское внешнеполитическое ведомство.

Вы знаете, наши японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент Российской Федерации не может посещать любую часть территории Российской Федерации. Вот я, кстати, все время ношу с собой Устав ООН, постоянно. И вот, как видите, он сейчас пригодился сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Ганы

Ранее Лавров с иронией заявлял, что "носит заметки об Анкоридже около сердца", подчеркнув значимость договоренностей, обсуждавшихся президентами РФ и США в ходе саммита на Аляске.