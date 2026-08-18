МИД России заявил решительный протест послу Японии из-за слов Такаити о Курилах МИД России заявил протест послу Японии после высказываний Такаити о Курилах

Москва18 авг Вести.Министерство иностранных дел (МИД) РФ заявило решительный протест послу Японии в России Акире Муто в связи с высказываниями японского руководства о посещении президентом РФ Владимиром Путиным острова Итуруп. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча состоялась 18 августа. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил японскому дипломату протест из-за заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая назвала Южные Курилы "исконно японской" территорией, и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Российская сторона подчеркнула, что считает суверенитет и юрисдикцию России над Южными Курильскими островами незыблемыми. В МИД РФ заявили, что территории перешли под российскую юрисдикцию по итогам Второй мировой войны и закреплены соответствующими международными договоренностями.

В российском внешнеполитическом ведомстве также назвали неприемлемыми любые попытки японской стороны ставить под сомнение российский статус Южных Курил.

Кроме того, Москва указала на продолжающееся участие Токио в санкционной политике западных стран в отношении России и поддержку Украины.

Японскому послу сообщили, что Москва оставляет за собой право принять адекватные контрмеры в ответ на действия Токио.

Муто был вызван в МИД РФ еще несколькими днями ранее, однако, как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, дипломат не смог прибыть на встречу ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа.