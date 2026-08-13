Захарова назвала развязностью поведение Токио из-за визита Путина на Курилы Захарова: заявления Токио о визите Путина на Курилы абсолютно неприемлемы

Москва13 авг Вести.Власти Японии дошли до развязности, пытаясь указывать президенту России Владимиру Путину, какие регионы посещать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что подобное поведение вызывает крайнее возмущение Москвы и является абсолютно неприемлемым, поскольку Курилы - неотъемлемая часть России на законных основаниях, передает ТАСС.

Японские высокопоставленные лица дошли до того, что позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель сказала Захарова

13 августа Владимир Путин впервые лично посетил самый большой остров Курильской гряды - Итуруп - где осмотрел рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный".

В тот же день посла России в Токио Николая Ноздрева вызвали в МИД Японии, где глава ведомства Тосимицу Мотэги выразил Ноздреву протест в связи с поездкой Путина.

Премьер Японии Санаэ Такаити тогда же заявила, что визит российского лидера осложнил нормализацию отношений Москвы и Токио.

Посольство России в Японии в ответ назвало демарш японской стороны абсолютно необоснованным, и напомнило, что Курилы являются неотъемлемой частью России, а потому президенту РФ не нужно чье-либо дозволение, чтобы их посещать.