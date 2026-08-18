Захарова: Япония заявляет о "чувствах" из-за Итурупа, но молчит о Хиросиме Захарова указала на двойные стандарты Японии из-за Курил и Хиросимы

Москва18 авг Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты японского руководства, которое заявляет о "задетых чувствах" в связи с поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп.

Дипломат обратила внимание на то, что официальный Токио выражает недовольство визитом на российские Курилы, но при этом предпочитает умалчивать об исторической ответственности США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Когда американцы бомбили их с использованием ядерного оружия... почему же сейчас к чувствам японского народа официальный Токио не обращается, умалчивая о том, что происходило тогда в те годы и кто совершил соответствующую агрессию против Японии? заявила Захарова в эфире одного из федеральных каналов

Она добавила, что японским властям перед разговорами о собственных "чувствах" следовало бы вспомнить о жертвах советского народа, который пострадал от японского милитаризма во Второй мировой войне.

Это российские территории, они таковые по нашему законодательству и международному праву. Они являются таковыми, потому что за них заплачена огромная цена нашего народа подчеркнула Захарова

МИД РФ вызвал посла Японии и заявил ему решительный протест. Поводом стали высказывания премьер-министра Санаэ Такаити относительно поездки Путина на Итуруп. Москва вновь подчеркнула, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над этими территориями сомнению не подлежит.