Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки осудил РФ, но ни разу не упомянул США

Мэр Хиросимы раскритиковал РФ, но умолчал про вину США в бомбардировке города Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки осудил РФ, но ни разу не упомянул США

Москва6 авг Вести.Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи обвинил Россию в якобы использовании ядерного оружия в качестве инструмента запугивания, при этом ни разу не упомянул США как страну, которая в прошлом сбросила на город атомную бомбу.

С таким заявлением Мацуи выступил на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки, передает агентство ТАСС.

Свое выступление Мацуи начал с того, что обвинил Россию в том, что она якобы "использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания", а также подвергнул критике ее действия на Украине пишет агентство

В первой части своей речи он не называет Россию напрямую, используя вместо этого фразу "большая держава", однако уже позже упомянул РФ и украинский конфликт.

Мацуи, как и в прошлые годы, ни разу не заговорил о США, устроивших атомную бомбардировку города в 1945 году. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити также не упомянула Штаты. При этом она пообещала, что Япония продолжит делать все возможное для ядерного разоружения и создания мира без ядерного оружия.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на Хиросиму атомную бомбу. По словам журналиста ИС "Вести" Сергея Мингажева, в нынешнее время США придерживаются позиции, что бомбардировка была "оправдана".

По разным оценкам, в день взрыва атомной бомбы в Хиросиме погибли от 70 до 100 тысяч человек.