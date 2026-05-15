Москва15 мая Вести.Россия будет приглашена на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки, заявили РИА Новости в городском управлении по делам жертв атомной бомбардировки.

Ежегодная церемония памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки проводится 9 августа​​​. Как сообщает РИА Новости, приглашение на церемонию планируется направить представителям России в конце мая.

С 2022 года на фоне украинского конфликта Россию и Белоруссию приглашать на мероприятия перестали. В 2025 году делегация РФ впервые с 2021 года приняла участие в траурной церемонии в Нагасаки (в Хиросиме нашу делегацию не пригласили).

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".

В прошлом году премьер-министр Японии и мэр Хиросимы, выступая на памятной церемонии, ни разу не упомянули США как страну, осуществившую бомбардировку. В своем послании умолчал об этом и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару 9 августа 1945 года. Американцы сбросили на Нагасаки бомбу, которую назвали "Толстяк". В момент взрыва погибли более 70 тысяч жителей, город был практически стерт с лица земли. Десятки тысяч человек, переживших атомный удар, умерли позднее от последствий облучения.