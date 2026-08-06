Япония забывает уроки, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки В японском обществе стирается восприятие трагедии Хиросимы и Нагасаки

Москва6 авг Вести.В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Предав забвению уроки этой трагедии, общество может приблизить повторение опасных событий. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Сергей Мингажев.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на Хиросиму атомную бомбу. В нынешнее время США придерживаются позиции, что бомбардировка была "оправдана", напомнил журналист.

Мир переживает очень опасный этап. Люди забывают уроки Хиросимы и Нагасаки. Создается соблазн злоупотреблять угрозой применения ядерного оружия, которое в итоге может повторить трагедию августа 1945 года. … Что объединяет выступление участников церемонии в Хиросиме? Деликатное умалчивание, кто действительно сбросил атомную бомбу на японские города. Япония на данный момент является официальным союзником США и находится под защитой американского ядерного зонтика. … Ни один американский президент не высказывал ни намека на раскаяние, не приносил извинений рассказал Мингажев

По разным оценкам, в день взрыва атомной бомбы в Хиросиме погибли от 70 до 100 тысяч человек.