Москва25 июл Вести.Япония меняет риторику о ядерном оружии: память о трагедии Хиросимы и Нагасаки, десятилетиями определявшая пацифистский курс страны, больше не является непреодолимым барьером. Об этом сообщил ИС "Вести" директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

В свое время Япония законодательно закрепила "три неядерных принципа", категорически исключающие наличие, производство и ввоз ядерного оружия на территорию страны. Однако сегодня эта доктрина подвергается пересмотру: министр обороны Синдзиро Коидзуми публично заявил о необходимости дискуссии по данному вопросу, аргументируя это существенным изменением геополитической обстановки.

В Японии эта дискуссия из кулуарной, за закрытыми дверьми, переходит в более публичную. И определенные сигналы о том, что Япония может свою политику пересмотреть, появились. Я бы не сказал, что здесь что-то качественно новое по сравнению с намерениями Японии десятилетней давности за исключением того, что она выходит теперь в публичную плоскость. И вот тот фактор, который был в Японии, а именно - хибакуси (жертвы атомных бомбардировок - прим. ред.), он становится все менее значимый, поскольку и люди уходят, или почти все ушли, и влияние этой группы становится все меньше, чем это было десятилетия назад рассказал Хлопков

Ранее сообщалось, что министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что в стране необходимо вести открытую дискуссию по вопросам, связанным с ядерным оружием. По словам японского министра, эта тема все еще остается для страны чувствительной, однако избегать ее обсуждения нельзя.