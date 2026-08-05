Москва5 авг Вести.Количество жертв американской атомной бомбардировки японского города Хиросима за последний год увеличилось на 4 393 человека, составив 353 639. Об это пишет агентство Kyodo.

По разным оценкам, в день взрыва атомной бомбы в Хиросиме погибли от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года, с учетом умерших в больницах от ранений и лучевой болезни, число жертв достигло 140 тысяч.

Список жертв ежегодно пополняется новыми именами — по мере того, как уходят из жизни японцы, пережившие бомбардировки. Кроме того, в него включают и тех, кто погиб непосредственно в день взрыва, но чья смерть до сих пор не была официально подтверждена.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были проведены Вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны. Вашингтон до сих пор не признает моральной ответственности за эти удары, оправдывая их "военной необходимостью".