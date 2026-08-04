От теплового удара в Японии скончались 79 человек

В Японии из-за аномальной жары госпитализировали более 52 тысяч человек От теплового удара в Японии скончались 79 человек

Москва4 авг Вести.С 1 мая в Японии из-за установившейся аномальной жары с тепловым ударом были госпитализированы более 52,2 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления пожарной охраны страны, выполняющего функции службы скорой помощи.

Экстремально высокая температура держится в Японии с начала июля. Столбики термометров в ряде регионов поднимались до 35–40 градусов, а экстренные предупреждения об опасности перегрева объявлялись в 39 из 47 префектур.

От последствий теплового удара с мая в стране скончались 79 человек, ещё более 1,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии. Пик заболеваемости и вызовов врачей пришёлся на последнюю неделю июля, когда в больницы попали свыше 18,6 тысячи граждан.