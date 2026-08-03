В токийском зоопарке три льва умерли на фоне аномальной жары Три льва погибли из-за жары в зоопарке Токио

Москва3 авг Вести.Три льва, содержавшиеся в зоопарке Тама в пригороде Токио, умерли за последнюю неделю на фоне аномальной жары. Еще три животных находятся в тяжелом состоянии, сообщили в администрации учреждения.

Из-за высокой температуры воздуха с 23 июля зоопарк закрыл для посетителей вольер со львами. У животных наблюдались потеря аппетита, слабость, снижение активности, некоторые не могли ходить и теряли сознание.

Несмотря на лечение, львы погибли 28 июля, 31 июля и 2 августа. Сейчас для спасения оставшихся животных сотрудники используют кондиционеры и вентиляторы.

По предварительным данным, у погибших выявили сильное обезвоживание и полиорганную недостаточность. Окончательную причину смерти установят после вскрытия, однако специалисты считают, что перегрев стал одним из факторов, приведших к гибели животных.

В последние недели Япония переживает аномальную жару. В отдельных районах страны температура превышает +40. Только за неделю с 20 по 26 июля более 18 тысяч человек были госпитализированы с тепловым ударом, 45 из них скончались.

Ранее японская компания Trusco Nakayama начала продавать "холодильник для человека" – портативный охлаждающий ящик, который подает холодный воздух для защиты от теплового удара.