"Холодильник для человека" для защиты от жары стали продавать в Японии

В Японии начали продавать "холодильник для человека" для защиты от жары "Холодильник для человека" для защиты от жары стали продавать в Японии

Москва20 июл Вести.Японская компания Trusco Nakayama начала продавать "холодильник для человека" – портативный охлаждающий ящик, который подает холодный воздух для защиты от теплового удара. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что температура воздуха внутри бокса составляет пять градусов, что должно быстро охлаждать тело после работы на жаре.

Мы реализовали то, чего не могли прежние товары для защиты от жары, — возможность охлаждать все тело целиком отмечается в сообщении

"Холодильник для человека" работает от сети и не требует строительных работ для установки. Устройство имеет защиту от дождя и может использоваться как дома, так и на улице. Компания предлагает использовать боксы на заводах, строительных объектах, в логистических центрах и на открытых мероприятиях, где люди вынуждены долго находиться в условиях сильной жары.

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