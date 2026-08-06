Москва6 авг Вести.Япония продолжит придерживаться безъядерных принципов, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити в годовщину ядерной бомбардировки Хиросимы на фоне заявлений в кабмине о необходимости дискуссии по этому вопросу.

Как пишет ТАСС, Такаити поучаствовала во встрече по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы с теми, кто пережил эту трагедию ("хибакуся").

Мы продолжим придерживаться трех безъядерных принципов и продолжим работу, направленную на создание мира без ядерного оружия заявила она

Япония негласно придерживается трех неядерных принципов - не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие. Представители "хибакуся" заявили, что призывы внутри японского правительства отказаться от этих убеждений "совершенно недопустимы".

В июле глава Министерства обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что в стране нужно вести открытую дискуссию по вопросам, связанным с ядерным оружием.