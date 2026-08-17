Strategic Culture: Такаити не вправе критиковать Путина за посещение Итурупа

"Лицемерие и истерика": СМИ о реакции Такаити на посещение Путиным Итурупа Strategic Culture: Такаити не вправе критиковать Путина за посещение Итурупа

Москва17 авг Вести.Премьер-министра Японии Санаэ Такаити раскритиковали за реакцию на поездку президента России Владимира Путина на Курильские острова. Главе кабмина напомнили об антироссийской политике Токио и участии Японии в кампании Запада по искажению истории.

У главы японского правительства "хватает наглости читать России лекции о задетых чувствах" в то время, как поддержка киевского режима возлагает на Токио ответственность за гибель российских мирных жителей, говорится в материале портала Strategic Culture.

Кроме того, Япония при поддержке стран Запада продолжает заниматься искажением истории, говоря о принадлежности Курильских островов и не имея права претендовать на них.

Реакция Японии… на визит президента России Владимира Путина на Курильские острова равносильна лицемерию и истерической амнезии заключили в редакции SC

13 августа президент России впервые посетил Курильские острова. После поездки в Южно-Сахалинск глава государства отправился на остров Итуруп, где осмотрел рыбзавод "Ясный".

Глава государства посетил Курильскую центральную районную больницу и школу имени Героя России Эдуарда Норполова, а также пообщался с местными жителями.

В завершение рабочей поездки Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, на которой обсуждались вопросы поддержки участников СВО, прироста населения и уровня зарплаты в регионе.

МИД Японии выразил протест в связи с визитом Путина на Итуруп. Санаэ Такаити назвала ситуацию "неприемлемой", утверждая, что эта территория является "исконно японской".

Ранее Путин указал на необоснованность претензий Токио на Курильские острова. Российский лидер отметил, что принадлежность островов закреплена в международных документах как реалия, возникшая по итогам Второй мировой войны.