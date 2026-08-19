Журналист - о реакции Японии на визит Путина на Итуруп Журналист Мингажев: у Японии произошло разрушение иллюзий после визита Путина

Москва19 авг Вести.В Японии после визита президента России Владимира Путина на Курилы произошло разрушение иллюзий. Такое мнение высказал журналист Сергей Мингажев в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, для японцев визит Владимира Путина на Итуруп – это катастрофа.

Мир перевернулся. Потому что произошло разрушение иллюзий, а это всегда очень болезненный процесс. Человек может сколь угодно долго морально готовить себя к этому, но когда это происходит - такая неприятность, над эмоциями ты не властен. Владимир Владимирович не приезжал на эти острова в течение 26 лет. Японцы считывали это, как сигнал того, что еще остается шанс, еще остается какая-то надежда пояснил Сергей Мингажев

При этом, отметил он, мы сами виноваты в этой ситуации.

Это наше великодушие, интеллигентная дипломатия, наше желание не обижать чувства соседа, который, как часто бывает, вежливость интерпретирует как слабость, да? Здесь то же самое. Деликатное, уважительное отношение к чувствам партнера, ближайшего соседа, интерпретировали как намек на то, что якобы что-то еще можно сделать. Тем более, что эти намеки действительно посылались в конце 80-х и 90-х годах сказал журналист

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе приехал на российский остров Итуруп, где осмотрел ряд социальных объектов. Позднее МИД Японии заявил протест, а премьер-министр этой страны выступила с антироссийскими заявлениями.

Япония требует у России восемь островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый). При этом японцы намеренно говорят о четырех островах, объединив все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров – Хабомаи.

В МИД РФ был вызван японский посол. Два раза он отказывался от посещения без уважительных причин, но приехал на третий раз. Ему тоже выразили решительный протест и напомнили, что Курильские острова перешли к России по итогам Второй мировой войны и закреплены соответствующими договоренностями союзных держав и Уставом ООН.