Москва18 авг Вести.Япония проводит откровенную антироссийскую политику и ведет себя неадекватно. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Они отметил, что реакция Японии на визит президента России на Курилы ненормальная.

Совершенно наглая и беззастенчивая позиция японских властей, которые полностью пытаются опровергнуть международные договоры, итоги Второй мировой войны. И попытка японского посла уклониться от приезда в МИД тоже показывает, что Япония, с нашей точки зрения, совершенно неадекватно воспринимает ситуацию. Это определенная безнаказанность, учитывая, что у них есть старшие - те, кто их прикрывает в лице Соединенных Штатов сказал он

Юрий Афонин обратил внимание на то, что нынешний режим в Японии и вся элита пропитана духом национализма.

В Токио есть храм японских воинов, там захоронены и почитаются участники Второй мировой войны со стороны Японии, а это военные преступники. Напомню, более 30 млн китайцев уничтожены японцами жесточайшим образом. Это военные преступления японских милитаристов, в том числе императорской династии. На самом деле они продолжают эту империалистическую политику, более скрытую заключил депутат

Сегодня в МИД РФ был вызван японский посол, который два раз до этого отказывался от посещения без уважительных причин.

Ему был выражен решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями властей Японии, касающимися посещения президентом РФ Владимиром Путиным острова Итуруп.

Курильские острова перешли к России по итогам Второй мировой войны, в которой Япония участвовала на стороне гитлеровской Германии, и закреплены соответствующими договоренностями союзных держав и Уставом ООН.

Япония требует у России восемь островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый). При этом японцы намеренно говорят о четырех островах, объединив все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров – Хабомаи.