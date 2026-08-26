Володин прокомментировал заявление Японии по Курильским островам Володин: заявление Токио по Курилам - посягательство на суверенитет РФ

Москва26 авг Вести.Заявления властей Японии по Курильским островам надо расценивать как посягательство на территориальную целостность России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Воспринимать это (заявления в Токио, - Прим. ред.) надо как посягательство на нашу территориальную целостность и никак иначе отметил Володин

Ранее стало известно, что японское правительство тщательно изучает ответные меры в отношении России в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на курильский остров Итуруп.

Япония требует у России восемь островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый). В Токио называют их своими "северными территориями".

Глава МИД России Сергей Лавров после японских заявлений по Курилам сообщил, постоянно носит с собой Устав ООН. И Устав ООН в случае с Токио пригодился, считает министр иностранных дел.

Япония Вторую мировую войну проиграла, фигурировала в Уставе ООН как "враждебное государство". Вступая в ООН в 1956 году, Токио принял все обязательства, предусмотренные Уставом Организации Объединенных Наций для стран-агрессоров. Лавров уставом ООН ударил по самому больному месту Токио, считает китайское издание Sohu.