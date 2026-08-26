Володин упрекнул Японию за возвращение к милитаристской риторике Володин: Япония вернулась к милитаристской риторике, но победить РФ невозможно

Москва26 авг Вести.Японии необходимо помнить уроки истории и не возвращаться к риторике милитаризма. Ядерную державу в лице России победить невозможно и лучше строить отношения на основе дружбы и невмешательства в суверенитет. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Что касается руководства Японии, пускай они еще раз вспомнят свою историю. Вспомнят то время, когда милитаристская Япония погубила миллионы мирных граждан. Сейчас пытаются вернуться к той же риторике. Не надо. Ядерную державу, которой является Россия, победить невозможно подчеркнул Володин

Ранее политолог Сергей Михеев указал, что мнение Японии по поводу принадлежности Курильских островов не должно волновать Россию.