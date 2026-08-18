В МИД напомнили о незыблемости юрисдикции РФ над Курилами МИД РФ: суверенитет России над Южными Курилами незыблем

Москва18 авг Вести.Российская сторона во время визита посла Японии в РФ Акиры Муто в МИД заявила ему, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами остаются незыблемыми. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за антироссийских заявлений премьер-министра страны Санаэ Такаити о поездке президента России Владимира Путина на Курильские острова.

С российской стороны было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами являются незыблемыми говорится в сообщении на сайте МИД

В МИД РФ подчеркнули, что южные Курильские острова перешли к России по итогам Второй мировой войны. В министерстве отметили, что это было закреплено соответствующими договоренностями союзных держав и Уставом ООН.

Япония требует у России восемь островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый). При этом японцы намеренно говорят о четырех островах, объединив все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров – Хабомаи.