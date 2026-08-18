"Сомнению не подлежит": Захарова напомнила о позиции РФ по суверенитету Курил Захарова: юрисдикция России над Южными Курилами не подлежит сомнению

Москва18 авг Вести.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила незыблемость позиции Москвы по вопросу принадлежности Южных Курильских островов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Хотели бы вновь подчеркнуть, что южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав, в том числе США, и Уставом ООН… Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат следует из сообщения

Ранее российская сторона во время визита посла Японии в РФ Акиры Муто в МИД заявила ему, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами остаются незыблемыми. Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за антироссийских заявлений премьер-министра страны Санаэ Такаити о поездке президента России Владимира Путина на Курильские острова.