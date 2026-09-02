Москва2 сен Вести.Россия не будет обсуждать передачу Курильских островов Японии — этот вопрос снят с повестки окончательно и бесповоротно. Такое заявление сделал на полях Восточного экономического форума заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос журналистов о вероятности территориальных уступок.

Нет никакой вероятности, этот вопрос решен, закрыт подчеркнул дипломат, фактически поставив точку в многолетних спорах вокруг принадлежности южных островов Курильской гряды

13 августа президент России Владимир Путин посетил остров Итуруп, который входит в состав южной части Курил. Токио считает эту территорию своей, хотя острова перешли к СССР по итогам Второй мировой войны. Визит российского лидера вызвал резкую реакцию в Японии: МИД страны заявил официальный протест. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров отметил, что японские партнеры "перешли черту приличий", пытаясь оспорить право президента РФ посещать часть территории своей страны.

Позиция Москвы остается неизменной: российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению, и никакие переговоры о передаче территорий не ведутся и не будут вестись.