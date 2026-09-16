"Надо прилично себя вести": Захарова ответила Японии по теме Курил и безвиза Захарова ответила на намерения Японии возобновить безвизовые поездки на Курилы

Москва16 сен Вести.Токио, если хочет возобновить безвизовые поездки японских граждан на Курилы для посещения могил предков, для начала должен научиться вести себя прилично и не забывать о дипломатии. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя на полях международного фестиваля молодежи стремление японской стороны вернуть безвизовый режим, дипломат подчеркнула, что для этого Токио надо "прилично себя вести, помнить о том, что существует дипломатия", и перестать создавать новые проблемы в и без того напряженных двусторонних отношениях.

Безвизовый обмен между жителями южных Курил и Японией действовал с 1992 года на основании межправительственной договоренности. Он должен был способствовать взаимопониманию народов двух стран и решению вопроса о мирном договоре. Поездки проходили по национальному паспорту со специальным вкладышем, виза не требовалась, а с 2017 года на острова стали летать и чартерные рейсы, до этого делегации добирались только морем.

В 2020 году программа была приостановлена из-за пандемии коронавируса, а после 2022 года она не возобновилась на фоне ухудшения отношений между странами.

Ранее Захарова также указала на двойные стандарты японской стороны, которая выражает недовольство визитами президента России на Курилы, но не вспоминает об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, за которые несут ответственность США.