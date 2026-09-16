Япония заявила о намерении добиться от России безвизовых поездок на Курилы "Известия": Япония хочет добиться возобновления безвизовых поездок на Курилы

Москва16 сен Вести.Япония надеется на возобновление безвизового режима для поездок японских граждан на Южные Курильские острова, заявил источник в посольстве Японии в России газете "Известия".

Речь идет о посещении японцами могил родственников, которые похоронены на этих островах.

Мы намерены, в частности, настойчиво продолжать усилия для того, чтобы добиваться от российской стороны скорейшего возобновления посещения могил на данных островах с сугубо гуманитарной точки зрения приводят "Известия" слова источника

Представитель японского правительства Минору Кихара заявил, что Токио потребовал внести правки в новую карту мира из-за того, что Курильские острова на ней указаны как российская территория.

Президент Владимир Путин заявил, что Токио имеет территориальные претензии к Москве по Курильским островам несмотря на то, что острова закреплены за Россией по итогам Второй мировой войны.

Путин напомнил, что Россия всегда готова искать решение этого вопроса для заключения мирного договора с Японией.

Замглавы МИД Александр Грушко отметил, что Россия не будет обсуждать передачу Курильских островов Японии, поскольку этот вопрос снят с повестки дня окончательно и бесповоротно.