В Кремле высказались о территориальных претензиях Японии Песков отреагировал на требование Японии о пересмотре границ

Москва11 сен Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" не стал комментировать требования Японии о пересмотре границ на карте из-за Курильских островов.

Ранее представитель японского правительства Минору Кихара заявил, что Токио потребовал внести правки в новую карту мира из-за того, что Курильские острова на ней указаны как российская территория.

Мы не собираемся это комментировать сказал Песков

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Токио имеет территориальные претензии к Москве относительно Курильских островов несмотря на то, что они закреплены за РФ по итогам Второй мировой войны. Глава государства также напомнил, что российская сторона всегда была готова искать решение для заключения мирного договора с Японией по этому вопросу.