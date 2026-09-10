Москва10 сен Вести.Япония потребовала внести правки в новую карту мира, предложенную в ООН вместо проекции Меркатора. Причиной недовольства послужили Курильские острова, которые на карте указаны как российская территория.

Издание The Guardian приводит слова представителя правительства страны Минору Кихары.

Мы направили протест оператору картографического сайта по нашим дипломатическим каналам и потребовали исправить изображение заявил Кихара

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию с призывом отказаться от проекции Меркатора в пользу карты, более точно отражающей реальные размеры континентов.

Впоследствии во время голосования резолюцию одобрили 164 страны, шесть воздержались, США единственные высказались против.